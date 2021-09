Aerts en Nys trainen bij 30 graden: "Meer druk zonder Wout en Mathieu"

Vorig weekend reed Toon Aerts nog zijn laatste wegcriterium, volgend weekend mag hij opnieuw zijn crossershartje ophalen in het nieuwe veldritseizoen. Zaterdag staat de Rapencross in Lokeren al op het programma.

We zochten Aerts en zijn ploegmakkers, plus teambaas Sven Nys, gisteren op in de bossen van Lichtaart. Daar werkten de crossers zich uit de naad bij een zomers temperatuurtje van een kleine 30 graden.

“De spanning begint deze week de kop op te steken", vertelt Toon Aerts. "We kijken constant naar de weersvoorspellingen, we moeten het materiaal nog op punt zetten en er speelt toch een onzekerheidsfactor in je hoofd.”

“Je weet hoe goed je zelf bent, maar je hebt geen idee hoe ver de anderen al staan. In de cross rijden we ook rond met wattagemeters en wordt alles keurig bijgehouden, maar een echte wedstrijd is nog steeds andere koek."