Uw gids voor het Europees kampioenschap wielrennen in Trento

Deze maand vliegen de kampioenentruien de deur uit. Later deze maand tijdens het WK in Vlaanderen, deze week al tijdens het EK in de Italiaanse stad Trento. Ons land vaardigt onder anderen Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Lotte Kopecky af.

Zo was het vorig jaar:

Het EK wielrennen had al in 2020 in Trento moeten plaatsvinden, maar de coronacrisis stelde dat plan een jaar uit. De Franse plaats Plouay sprong in de bres en nam de organisatie vorig jaar over. Mathieu van der Poel koerste een ijzersterke finale in Bretagne, maar alle ogen waren op hem gericht. De Italianen (voor Nizzolo) en de Fransen (voor Démare) hielden de koers op slot. Nizzolo bezorgde de Squadra een nieuwe Europese titel (na Trentin en Viviani). Van der Poel zat ingesloten in de sprint en moest tevreden zijn met de 4e plaats, Jasper Stuyven snelde naar plaats 5.

Bij de vrouwen kreeg u een attractievere koers te zien, met Annemiek van Vleuten als triomfator. De Nederlandse ranselde iedereen uit het wiel op weg naar de finish en vulde een zeldzaam gaatje op haar palmares.

Het programma:

EK tijdrijden 2021 woe 08/09 9.15 u junioren (v) 10.45 u junioren (m) 14.30 u gemengde estafette don 09/09 9.15 u beloften (v) 10.45 u elite (v) 14.15 u

beloften (m) 16 u elite (m)

EK weg 2021 vri 10/09 9 u junioren (m) 13.50 u junioren (v) 16.30 u beloften (v) zat 11/09 9 u beloften (m) 14.15 u elite (v) zon 12/09 12.30 u elite (m)

Parcours:

Voor de tijdrit krijgt elke categorie een kort parcours van 22,4 km voorgeschoteld. Meteen het gaspedaal induwen is de boodschap, want hoogtemeters zijn er nauwelijks. Start en finish liggen in Trento, de hoofdstad van de regio Trentino-Zuid-Tirol en de provincie Trente. In de gemengde estafette, zonder de Belgen, leggen de teams het rondje 2 keer af.

De tijdritomloop.

In de wegrit verschilt de afstand wel voor de categorieën: van 68 km voor de juniores tot 107 km voor de vrouwen en 179 km voor de mannen. Alle deelnemers koersen op een lokaal circuit van 14,8 km. Voor de mannen is er een pittige aanloop van 73,5 kilometer als opwarmer. Daarin moeten ze 3 keer klimmen, een keer boven de 1.000 meter. Op het lokale parcours ligt één klim. De Povo is 3,6 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,7 %. Zowel de mannen als de vrouwen leggen de rondjes in en rond Trento 7 keer af. De finish ligt op de Via Roma van Trento.

Het profiel van de lokale ronde.

Het volledige menu voor de mannenkoers.

Deelnemers:

Zoek niet naar Wout van Aert in Trento. Hij warmt zich deze week in Groot-Brittannië op voor het WK. Zijn er wel bij in Italië: WK-gangers Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Dylan Teuns. Ook Philippe Gilbert maakt deel uit van de EK-selectie. Hij kan de bondscoach laten zien waarom hij wel thuis had gehoord op het WK later deze maand. Evenepoel rijdt naast de weg- ook de tijdrit in Trento. Zijn grootste concurrenten: wereldkampioen Ganna, titelverdediger Küng, de Zwitser Bissegger, Tourwinnaar Pogacar en ploegmaats Asgreen en Cavagna. Olympisch kampioen Primoz Roglic dan weer niet, hij staat in Trento enkel op de startlijst van de wegrit. Bij de vrouwen wordt Lotte Kopecky het speerpunt van het Belgische wegteam. Zij stapelt dit seizoen de zeges en de ereplaatsen op. Met een Europese titel als bekroning? Niet ondenkbaar. Zoals gewoonlijk zal Kopecky moeten opboksen tegen de selectie uit Nederland. Op wereldkampioene Anna van der Breggen na komen alle kleppers aan de start in het noorden van Italië.

Live op Sporza

Van elke wedstrijd krijgt u een verslag in onze app en op onze website te zien. Deze wedstrijden kunt u live bekijken (livestream en Eén):



woensdag om 14.20 uur: gemengde estafette

donderdag om 10.45 uur: tijdrit vrouwen

donderdag om 15.50 uur: tijdrit mannen

zaterdag om 10.35 uur: wegrit beloften

zaterdag om 14.15 uur: wegrit vrouwen

zondag om 12.45 uur: wegrit mannen

