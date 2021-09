Red Dragons met staart tussen de benen naar huis: "Er mag kritiek komen"

De nederlaag tegen Oekraïne was de laatste nagel in de doodskist van de Red Dragons, maar spelverdeler Stijn D'Hulst weet dat het al eerder is misgelopen. "Het verlies tegen Portugal was cruciaal."

"Daardoor moesten we winnen tegen een Oekraïne dat goed aan het spelen is. We hadden er toch vertrouwen in en begonnen ook goed. Alleen konden we het niet volhouden."

"We hadden het dus in eigen handen, maar het was gewoon niet goed genoeg. We hadden veel van dit EK verwacht, maar het is mislukt."

Het inpassen van een nieuwe generatie wil D'Hulst niet als excuus inroepen. "Die jonge mannen hebben het heel goed gedaan. Chapeau hoe ze zich aan het internationale niveau hebben aangepast. Ik ben trots dat ik hen mee heb kunnen opleiden."

En de bondscoach, de Spanjaard Muñoz? Zal hij mogen blijven? "Dat zal zeker ter sprake komen in de evaluatie na het EK. Maar we moeten in eerste instantie naar onszelf kijken."