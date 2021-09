Liam Mc Cluskey (19) depanneert Red Dragons op EK: "Zondag pas telefoontje"

Liam Mc Cluskey voegde zich pas zondagavond bij de Belgische EK-selectie in Polen. De jonge Belg werd bij het team gehaald als medical joker om de blessure van Matthias Valkiers op te vangen.



"Zondag was ik nog gewoon bij mijn familie. Ik kwam net thuis van de training toen ik telefoon kreeg dat ik misschien naar Krakau moest komen. Drie uur later zat ik op de luchthaven in Brussel te wachten op mijn vlucht", vertelt Mc Cluskey op de CEV-website.



"Zondag heb ik nog getraind met de nationale jeugdploeg en nu sta ik op het EK met de grote jongens in Polen. Dat is wel grappig. Ik ben blij om hier te zijn. Ik ken de spelers al sinds april. Ze waren tevreden om me weer te zien en ik was ook blij om hen opnieuw te zien. Het is leuk om een joker te zijn."



"In het begin van de zomer heb ik veel met de ploeg getraind in de aanloop naar de European League, maar voor dit EK heb ik slechts twee keer meegetraind, waarvan één keer maandag in Krakau."



Bondscoach Fernando Muñoz liet de 19-jarige Mc Cluskey maandagavond ook meteen opdraven tegen Polen. In set 2 en set 3 kreeg hij zijn kans. "Ik was toch wat nerveus, dat is logisch voor een jonge gast", zegt hij. "Mijn ploegmaats hebben me veel geholpen. Eenmaal de match begon, heb ik gewoon mijn job gedaan."



"We hebben een goeie wedstrijd gespeeld tegen Polen. Zij zijn de wereldkampioen en dat zie je op het veld, maar wij hebben geprobeerd ons beste volleybal te spelen."