Lekke band dwarsboomt Jumbo-Visma in ploegentijdrit, Ineos profiteert

Het was al van 2019 geleden dat er nog eens een ploegentijdrit op de WorldTour-kalender stond. De grote ploegen vlogen er dan ook met extra veel zin in in Wales.



De geel-zwarte brigade van Jumbo-Visma was op weg naar de eerste toptijd in Carmarthenshire, maar in de slotkilometer liep het mis voor Wout van Aert en co. Een lekke band voor de Nederlander Pascal Eenkhoorn kwam hen duur te staan.

Dat maakte Deceuninck-Quick Step, met Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert, meteen duidelijk door 3 seconden van de toptijd af te prutsen.

Maar de ritzege was voor de locomotief van Ineos Grenadiers. De Britten waren aan het eerste tussenpunt nog even snel als Deceuninck-Quick Step, maar deden uiteindelijk 17 seconden beter.

Zo neemt Ethan Hayter de leiderstrui over van Robin Carpenter. Wout van Aert staat op de 3e plek in het klassement. Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) komt de top 10 binnen.