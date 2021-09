Het Scheldepeloton: Gouden koppel Keisse-De Fauw, tot noodlot toesloeg

Keisse: “Iedereen keek naar ons en dacht: wat zijn dat voor mafketels?"

Toen vader Ronny uitbater werd van wielerbaan De Blaarmeersen, werd de Gentse wielerpiste de speeltuin van Iljo Keisse. De fiets was zijn uitlaatklep voor de scheiding van zijn ouders. "Voor mij is mijn fiets mijn redding geweest", vertelt Keisse daarover. Hij miste als 15-jarige wel een kompaan, maar die leemte vulde Dimitri De Fauw in. Dimi's vader zit vaak in de gevangenis en de tiener zocht ook een uitlaatklep. Nonkel Marc, bondscoach bij de wielerbond, lokte hem naar de piste. "Ik heb hem een fiets gegeven en binnen de kortste keren was hij verkocht aan de piste." Vader Keisse: "Daar kwam een Jerommeke op de piste, je gaf hem een fiets en je zag dat het klopte. Dat was een twee-eenheid, je zag dat hij een supertalent was." Tarzan was de bijnaam van Dimitri De Fauw. Keisse junior: "Hij was een beer, enorm gespierd en zeer aanwezig. Vanaf dat hij de Blaarmeersen opdraaide, hoorde je hem, tot hij weer naar huis ging." De 2 werden boezemvrienden en wonnen alles. Keisse: "Alles. Elke dag, elk nummer, elke zesdaagse. Iedereen keek naar ons en dacht: "Wat zijn dat voor mafketels? Ik was de frêle flyer, die nooit kapotging, maar niemand was zo snel als Dimitri De Fauw op de piste."

"Dimitri had altijd een beetje zijn imago tegen"

Er werd het duo Keisse-De Fauw een gouden toekomst voorspeld, onder meer door wielercommentator José De Cauwer. De 2 zouden samen de pistewereld veroveren. Keisse: "Voor mij is Dimitri nooit concurrentie geweest. Maar toen kwamen we allebei in aanmerking voor een plaats op de Spelen van 2004 met Matthew Gilmore (die in 2000 zilver pakte met Etienne De Wilde, red)." Na een test op de wereldbeker van Aguascalientes koos Gilmore voor Keisse. "Met mij was het gelukt, bij al de rest was het door omstandigheden misgegaan. Dat pikte toch even voor Dimitri." Nonkel Marc De Fauw: "Dimitri had altijd ook een beetje zijn imago tegen." Iljo was de rustige, de serieuze, tussen aanhalingstekens. Dimitri was een flapuit. Als topsporter speelt je imago een grote rol." De Spelen werden evenwel een ontgoocheling voor de jonge Keisse: "Ik was er mentaal niet klaar voor."

Vriendin Dimitri: “Hebben schuldgevoel voor dood van Galvez nooit uit zijn hoofd gekregen”

Ondertussen heeft De Fauw de piste verlaten voor de weg en het geld van topteam Quick-Step. Dimi komt met grote sier het peloton in, maar kan de verwachtingen niet inlossen. "Hij noemde zichzelf Tarzan, maar in zijn hoofd was hij geen Tarzan", vertelt teambaas Patrick Lefevere.



Wanneer Dimitri een stap terug moet zetten, zit de entente van weleer met zijn maatje Keisse er niet meer in. Iljo rijdt nu voor de overwinning in de zesdaagses, op EK’s en WK’s, terwijl Dimi zich tevreden moet stellen met een figurantenrol.



In 2005 maakt Iljo zijn grote jeugddroom waar: hij wint de Zesdaagse van zijn thuisstad Gent. Een jaar later is hij opnieuw favoriet, samen met onder anderen de Spaanse wereldkampioenen Llaneras en Galvez.



Dimi doet ook mee, maar kan enkel schitteren in de bijnummers. Op de voorlaatste dag tijdens de afsluitende ploegkoers gaat het helemaal mis. Het stuur van Dimi haakt vast in dat van Isaac Galvez. Ze kunnen zich lostrekken, maar worden allebei naar boven gekatapulteerd, recht op de balustrade. Galvez sterft nagenoeg onmiddellijk.

Joke De Smet, de vriendin van Dimitri De Fauw, over die noodlottige avond: "Ik stond op het middenplein en hoorde zeggen dat Dimi gevallen was. Op het moment dat ik keek, zag ik hem rechtstaan. Toen is hij bijna onmiddellijk beginnen te wenen. Ik zag lIjo ook. Die wisten meteen: "Oei, dat klopt hier niet.""

Verzorger Robert D'hont: "Het ergste voor Dimi is dat Galvez eerst tegen de afsluiting terechtkwam, maar Dimi heeft hem dan nog ongewild een extra duw gegeven. Dat was de oorzaak dat een rib Galvez' hart doorboord heeft. Achteraf is dat in zijn hoofd blijven zitten."

"Ik was het beter geweest", vertelde hij aan zijn familie. "Het was Dimitri niet meer", wist moeder Claudine Verhoeven. In 2009 stapte De Fauw op 28-jarige leeftijd uit het leven.