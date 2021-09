Geen Goffin en Coppejans voor Daviscup, debuut voor Bergs en Geerts

"David Goffin en Kimmer Coppejans kunnen er om familiale redenen niet bij zijn tijdens deze ontmoeting tegen Bolivië", zegt Johan Van Herck.



"We reizen dus af naar Paraguay met twee debutanten: Zizou Bergs en Michaël Geerts. Beide zijn ze aan een heel sterk seizoen bezig. Ze zijn bovendien enorm gemotiveerd om te spelen en zullen goed omringd worden door de ervaren Daviscup-spelers Ruben, Joran en Sander.



"Samen gaan we vol voor de overwinning zodat België volgend jaar kan aantreden in de Daviscup Qualifiers en zo opnieuw kan meestrijden op het hoogste niveau."



De wedstrijden vinden op 18 en 19 september plaats in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion, door de huidige Covid-19-situatie in Bolivië. Er wordt outdoor op gravel gespeeld.