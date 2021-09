Emma Meesseman over Nike-spot: "Dat had ik nooit durven te dromen"

Nike lanceerde gisteren een nieuwe campagne en richt daarin vol de schijnwerpers op Emma Meesseman. "Die spot is al opgenomen voor de zomer, nog voor het EK", vertelt Meesseman.



"Het was één opnamedag. Een grote crew van zo'n 35 mensen stond bij ons thuis op het koertje. Dat was wel indrukwekkend. Ik wist dat het zot zou worden, maar het was toch nog groter dan ik verwacht had."



"Als eerste Europese vrouwelijke basketbalster in zo'n spot opdraven, dat doet wel iets met je. Dat had ik nooit durven te dromen."

Ook in de spot zien we de bescheiden Emma Meesseman zoals we haar kennen. "Ik zou het verschrikkelijk vinden wanneer mensen zouden zeggen dat ik veranderd ben. Voeten op de grond houden vind ik superbelangrijk. Dat heb ik nooit moeilijk gevonden. Zo ben ik gewoon opgevoed", zegt ze.



Ook mama Sonja Tankrey, voormalig Speelster van het Jaar in België, draaft op in het filmpje. "Ik denk dat ze dat wel leuk vond. Ze is al eens de wereld rondgegaan. Ze was erbij tijdens de WNBA-finals en toen toonde de televisie een verkeerde moeder. Die video ging viraal."



Meesseman geniet nog enkele dagen van wat familiale rust na een drukke zomer, vanaf volgende week is het opnieuw bittere ernst. "Dan keer ik terug naar Jekaterinenburg, met dezelfde ambities als altijd: alles winnen."



Ook de Belgian Cats blijven op het programma staan. "In november spelen we in de kwalificaties voor het EK en volgend jaar in februari proberen we ons te plaatsen voor het WK",aldus Meesseman.