Draag je steentje bij aan het WK wielrennen: organisatie zoekt vrijwilligers

Net als alle Vlaamse wielerfans tellen ook de organisatoren af naar 18 september. Dan komt het WK Wielrennen naar Vlaanderen. De hele WK-week wordt ongetwijfeld een wielerfeest, maar om dat allemaal in goede banen te leiden heeft de organisatie ondersteuning nodig.



Wie altijd al eens een koers van dichtbij of zelfs van achter de schermen heeft willen meemaken, kan als vrijwilliger aansluiten bij Team Flanders 2021.



De organisatie is nog op zoek naar helpende handen en sterke armen voor het uitzetten van het parcours. Wil je letterlijk meebouwen aan het WK? Dan is de organisatie op zoek naar jou.



Of je kan op de wedstrijddagen meerijden in de busjes voor de koers en helpt het parcours wedstrijdklaar te maken. Je houdt permanentie bij een zone op parcours en kan ingrijpen bij lastminute problemen.



Zit je liever live in de actie op het moment dat de grootste wielersterren hun wedstrijden afwerken? Dan is er in één van de vele green teams van Flanders 2021 zeker nog plek voor jou. Je verzamelt afval, helpt bij het afvalbeheer en kijkt ondertussen over je schouder live naar de wedstrijd.



Heb je zin om samen met Team Flanders 2021 het wielerfeest van het jaar te organiseren? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar team@flanders2021.com. Trommel zeker al je vrienden op, maak je vereniging, wielerclub of jeugdbeweging warm, sluit je aan bij de Flanders 2021-ploeg en spijs je clubkas.