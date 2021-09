De Europese droom van Evenepoel: "Heb het aan Yves beloofd"

Evenepoel: "Parcours is net te kort voor een kampioenschap"

Evenepoel over de tijdrit: "Jammer dat het zo kort is"

Remco Evenepoel werd 2 jaar geleden al eens Europees kampioen tijdrijden bij de profs, maar nu is de tegenstand een stuk steviger, met onder meer Ganna, Pogacar, Asgreen, Cavagna, Bissegger, Küng en Almeida als concurrenten.

"Het niveau is enorm hoog, bijna WK-niveau", zegt Evenepoel, die geen last meer heeft van zijn maagproblemen die hem tot opgave dwongen in de Benelux Tour. "Je zal je beste dag moeten hebben om te kunnen winnen."

Desondanks is dat wel het doel van Evenepoel en hij heeft er een extra reden voor. "Als ik win, krijgen we een extra plek op het WK tijdrijden. Yves (Lampaert) is nu eerste reserve, maar hij verdient het om als Belgisch kampioen in eigen streek mee te kunnen doen. Ik heb hem beloofd het maximum te geven."

22,4 kilometer vindt Evenepoel wel wat aan de magere kant. "Het is een heel mooi parcours, maar iets te kort. Op een kampioenschap mag het toch iets meer zijn. En een helling extra had ook wel gemogen. We zijn hier nu net in zo'n mooie streek."

"Maar Serge (Pauwels, de assistent van de bondscoach) zegt dan: control the controllable. We moeten het hier mee doen, er het beste van maken."