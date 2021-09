Daar is de langverwachte Formule 1-transfer: George Russell krijgt 2e zitje bij Mercedes

Dat George Russell ploegmaat wordt van huidig wereldkampioen Lewis Hamilton is geen grote verrassing. De jonge Brit, een beschermeling van Mercedes-baas Toto Wolff, wordt al jarenlang klaargestoomd voor het grote werk.



Vorig jaar toonde hij al eens zijn klasse in een Mercedes toen hij Hamilton mocht vervangen in Bahrein, maar mechanische pech hield hem toen van het podium.

Russell maakte twee jaar geleden zijn entree in de koningsklasse, nadat hij zich onderscheiden had met titels in de kleinere kampioenschappen. In 2018 won Russell de Formule 2 voor Lando Norris en Alex Albon.

Geen garantie op succes, vraag het maar aan Stoffel Vandoorne. In de Formule 1 is er een groter onderscheid tussen de kwaliteit van de auto's dan in de opstapklasses.

Na 3 jaar bij het staartteam Williams kan Russell voluit zijn kans gaan. Volgend seizoen kruipt hij in de sterkste Formule 1-auto van de afgelopen jaren.