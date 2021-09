Club YLA krijgt prestigieuze Europese prijs: "Op innovatieve manier merk van gemaakt"

De Europese topclubs reiken jaarlijks prijzen uit voor onder meer sociale werking of jeugdwerking op de ECA Awards. De prijs voor de vrouwenwerking, de Women's Football Award, gaat dit jaar naar Club YLA, de vrouwentak van Club Brugge.

"Dit is een belangrijke erkenning voor de club en voor het werk dat we met de vrouwen gedaan hebben", zegt commercieel directeur Bob Madou.

"Anderhalf jaar geleden hebben we ingezet op ons vrouwenteam en dat op een innovatieve manier: een eigen naam en een herkenbare stijl, we hebben een merk rondom het voetbal gebouwd."

"Uiteraard willen we ook winnen - vorig jaar eindigden we 5e in de competitie, nu staan we zelfs 1e - maar het belangrijkste vinden we dat we vrouwen die topvoetbal willen combineren met een job of studie toch een professionele omkadering kunnen aanbieden."

Madou is er voorstander van om slechts geleidelijk aan van een amateursport naar een profsport door te groeien. "We willen het budget jaar na jaar op een verstandige manier optrekken."

"Dat budget is nu een paar honderdduizend euro, een groot verschil met de mannen. Maar door dit gestaag te laten groeien, kunnen we geleidelijk aan het vrouwenvoetbal een commerciële en mediatieke bestaansreden geven. Zo kunnen we het vrouwenvoetbal op de kaart zetten."