Basketbalbond dient klacht in tegen onbekenden na vermeende fraude 3x3 Lions

Belangrijk: de basketbalbonden dienden een klacht in tegen onbekenden. Zolang de onderzoeken lopen, kunnen de 3x3 Belgian Lions dus gewoon deelnemen aan het EK in Parijs (10-12 september).

"De federaties wensen dat dit dossier grondig wordt onderzocht en contacteerden in dat opzicht de Cel Sportfraude van de federale politie. De strafklacht wordt gecombineerd met een intern tuchtonderzoek bij Basketbal Vlaanderen."

"Basketball Belgium, Association Wallonie-Bruxelles de Basketball en Basketbal Vlaanderen hebben inmiddels de beschikbare informatie over de vermeende fraude in het 3x3 basketbal verzameld en zich gebogen over de verdere aanpak van het dossier", luidt het.

Eind augustus opende Basketball Belgium een onderzoek naar mogelijke fraude bij de organisatie van 3x3-toernooien. Ondertussen is er een dossier ingediend bij de Cel Sportfraude van de federale politie.

"Geprobeerd om bewijzen te verzamelen, maar weinig middelen"

Jan Van Lantschoot, de voorzitter van Basketball Belgium, benadrukt dat er sportief (nog) geen harde bewijzen zijn tegen de 3x3 Lions. "Maar we vinden dat een onderzoek noodzakelijk is. Zo zijn we uitgekomen bij de Cel Sportfraude."

"We hebben geprobeerd om bewijzen te verzamelen, maar we hebben weinig middelen. We kunnen bij wijze van spreken geen huiszoekingen doen. Dus leek die stap ons de enige redelijke oplossing te zijn."

"Er is nog altijd een vermoeden van onschuld. We zullen zien wat er uit het onderzoek komt. Voorlopig is het koffiedik kijken."