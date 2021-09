Basketbalbond dient klacht in tegen onbekenden in organisatie van 3x3-toernooien

3x3-basketbal: basketbalbond stapt naar federale politie

Belangrijk: de basketbalbonden dienden een klacht in tegen onbekenden. Zolang de onderzoeken lopen, kunnen de 3x3 Belgian Lions dus gewoon deelnemen aan het EK in Parijs (10-12 september).

"Basketball Belgium, Association Wallonie-Bruxelles de Basketball en Basketbal Vlaanderen hebben inmiddels de beschikbare informatie over de vermeende fraude in het 3x3 basketbal verzameld en zich gebogen over de verdere aanpak van het dossier", luidt het.

De 3x3 Belgian Lions gooiden op de Olympische Spelen in Tokio hoge ogen. De Belgen streden voor een bronzen medaille, maar moesten in de kleine finale het hoofd buigen voor wereldtopper Servië.

"Geprobeerd om bewijzen te verzamelen, maar weinig middelen"

Jan Van Lantschoot, de voorzitter van Basketball Belgium, benadrukt dat er in het dossier nog geen harde bewijzen zijn tegen de 3x3 Lions.

"Maar we vinden dat een onderzoek noodzakelijk is. Zo zijn we uitgekomen bij de Cel Sportfraude", zegt Van Lantschoot aan Sporza.

"We hebben geprobeerd om bewijzen te verzamelen, maar we hebben weinig middelen. We kunnen bij wijze van spreken geen huiszoekingen doen."

"Dus leek die stap ons de enige redelijke oplossing te zijn. De politie beschikt over totaal andere methoden om de waarheid, welke die ook is, aan het licht te brengen. Dit moet grondig onderzocht worden, dat staat buiten kijf."

Intussen mogen de Belgian Lions komend weekend gewoon deelnemen aan het EK 3x3 in Parijs.

Van Lantschoot: "Er is altijd een vermoeden van onschuld en dat moet in zijn volheid gerespecteerd worden. Ik hoop dat de spelers zich kunnen concentreren op de wedstrijden en het kampioenschap. We zullen zien wat er uit het onderzoek komt. Voorlopig is het koffiedik kijken."