Alpha Tauri houdt Gasly en Tsunoda langer aan boord

Alpha Tauri doet de bekendmaking in de aanloop naar de Grote Prijs van Italië van komende zondag, waar Gasly vorig jaar met zijn bescheiden bolide verrassend de overwinning pakte. Dat is tot nu zijn enige zege in de Formule 1.



De Fransman is sinds 2017 in de koninginnenklasse van de autosport actief. In de huidige WK-stand is hij achtste. Tsunoda is bezig aan zijn eerste F1-seizoen. In de WK-stand staat hij op de 13e plaats.