Van Avermaet en Gilbert niet naar WK: "Het was net niet voor hen"

"De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het met Van Avermaet en Gilbert nét niet was. Maar het zijn geen plezante boodschappen tegenover twee van die kampioenen."

"Laat ons zeggen dat ik niet verwacht had dat ik deze beslissing moest nemen voor mijn eerste WK als bondscoach in eigen land", antwoordt Vanthourenhout op de vraag of het een moeilijke keuze was. "Een van de twee teleurstellen was al moeilijk, laat staan de twee."

Waren ze ontgoocheld?



"Er is zeker ontgoocheling bij hen. Van Avermaet in normale doen speelt op dit parcours altijd een belangrijke rol. Ook in dienst van Wout. Net hetzelfde voor Philippe Gilbert. Die twee horen er altijd thuis. Maar als je de andere namen op de lijst ziet, dan kan je daar niet naast."





"Het was geen plezante boodschap om over te brengen. Je ziet de ontgoocheling, maar er is ook begrip."