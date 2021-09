Sven Vanthourenhout: "Remco kent de afspraken, Wout is de kopman"

Sven Vanthourenhout maakte er de voorbije weken geen geheim van dat Wout van Aert de uitgesproken kopman bij de Belgen is. "Hij is vanaf dag 1 betrokken geweest bij de besprekingen, maar hij heeft geen eisen gesteld."

Vanthourenhout maakt zich sterk dat de anderen zich zonder problemen zullen verzoenen met een knechtenrol. "Remco is enorm geëvolueerd sinds de Spelen, maar daarom is er nog geen andere rolverdeling."

"We hebben met iedereen goeie afspraken gemaakt en Remco is zich daarvan bewust. Uiteraard zullen we hem niet vragen om 100 kilometer op kop te rijden. Daarvoor heeft hij nu al een te grote staat van verdienste. Hij krijgt een rol die ervoor moet zorgen dat we met een sterk team de finale kunnen rijden."

Voor een beschermde rol naast Van Aert kijkt Vanthourenhout ook naar Jasper Stuyven. "Hij heeft Milaan-Sanremo gewonnen. Hij kan lange afstanden aan en heeft kwaliteiten. Jasper is zeer intelligent in de koers en kan in de wedstrijd mee beslissingen nemen. We zien hem het liefst zo ver mogelijk komen."

"Ik ga niet uit van een massasprint. Als er gekoerst wordt, zal dat zeker voor schade zorgen in het peloton. De positionering zal superbelangrijk zijn, maar daar hebben we de ploeg voor. We hebben jongens die het gewoon zijn om klassiekers te rijden en die weten wat ze moeten doen in de koers."