Enkele renners, zoals Jasper Stuyven en Ivan Garcia Cortina, hebben aan de Ronde van de Benelux een staartje gebreid met een verkenning/testdag voor Parijs-Roubaix. Uit hun foto's op de sociale media kunnen we opmaken dat heel wat kasseistroken overwoekerd zijn door het onkruid. Krijgen we over een maand een "groene Roubaix"?