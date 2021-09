Mario Götze blijft langer bij PSV: "Ik ben hier erg gelukkig"

Mario Götze streek vorig najaar neer in Eindhoven, waar hij na een moeilijke periode opnieuw zijn draai vond. De ex-speler van Dortmund en Bayern München speelde intussen 35 wedstrijden voor PSV, waarin hij 10 keer scoorde.



"Ik ben erg gelukkig met wat ik hier gevonden heb", zegt de 63-voudige Duitse international bij zijn contractverlenging tot 2024. "PSV is een fijne club en ik kan hier werken onder een uitstekende coach en begeleidende staf.



"Daarnaast is de energie die rondom ons team hangt erg prettig. Het totale plaatje klopt en daarom ben ik erg blij dat ik mijn voetbalcarrière hier kan vervolgen."



Ook sportief directeur John de Jong is in zijn nopjes met het langere verblijf van Götze in Eindhoven. "Het is geen geheim dat Mario een bepalende speler voor het team en in het realiseren van onze ambities is. Er was ons veel aan gelegen om hem langer voor PSV te behouden", klinkt het.