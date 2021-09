Jonge talenten maken indruk bij Red Dragons: "Talentdetectie is de sleutel"

Verjongen omdat het moet en omdat het nodig is

Door omstandigheden, onder meer het afhaken van middenmannen Simon Van de Voorde en Pieter Verhees bij de nationale ploeg, moest bondscoach Fernando Munoz noodgedwongen jongeren oproepen voor dit EK.

Zo grijpen onder meer Wout D'Heer en Lennert Van Elsen voluit hun kans op die positie. Voor een aantal andere talenten (Ferre Reggers, Simon Plaskie, Seppe Rotty, Seppe Van Hoyweghen, Kobe Brems, …) is het nog even wachten.

Op hun positie staat momenteel een meer ervaren speler. Een aantal van die jongeren speelde de voorbije weken een WK met een jeugdselectie of traint met het oog op internationale toernooien de komende weken of maanden.

Zo is er vanaf 23 september ook nog een WK voor junioren in Italië en Bulgarije, waar België in de groepsfase Iran, Argentinië en Marokko treft. Daar zullen normaal gezien D’Heer, Perin, Van Elsen en McCluskey ook aanwezig zijn. Hun sportzomer duurt dus nog wat langer.