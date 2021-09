Gilbert ontgoocheld over niet-selectie: "En ook nog eens niemand van Lotto"

Philippe Gilbert reed in 2003 zijn eerste WK bij de profs en was er sindsdien nog 14 keer bij. Maar Harrogate 2019 dreigt zijn laatste deelname te worden. Dat besef valt hem zwaar.

"De bondscoach heeft me gebeld dat ik er niet bij ben. Dat is een grote ontgoocheling."

"Het was duidelijk dat we met 1 kopman zouden starten. We hebben het geluk dat Wout van Aert, de beste eendagsrenner van het moment, een Belg is."

"Maar ik had mijn diensten aangeboden als wegkapitein, iemand die een sleutelrol zou kunnen spelen. Mijn persoonlijke ambities wou ik 100% opzijzetten. Ik wou me helemaal wegcijferen om weer mee te kunnen maken wat ik in 2005 meemaakte met Boonen in Madrid, mijn eigen wereldtitel in Valkenburg of het goud van Greg in Rio."