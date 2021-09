FIFA betreurt coronasoap tijdens Brazilië-Argentinië: "Zullen het onderzoeken"

Al na enkele minuten spelen betraden medewerkers van de Braziliaanse gezondheidsdienst het veld, omdat enkele spelers van Argentinië zich niet aan de coronaregels zouden hebben gehouden. De betreffende spelers werden van het veld gevoerd, waarna de match werd gestaakt.



"We betreuren de gebeurtenissen die leidden tot het staken van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Brazilië en Argentinië. Het zorgde ervoor dat miljoenen mensen niet konden genieten van een duel tussen twee van de belangrijkste voetballanden ter wereld", laat de FIFA een dag later weten.



De Wereldvoetbalbond heeft inmiddels de eerste officiële rapporten vanuit São Paulo binnengekregen. "Deze informatie wordt onderzocht door de betreffende disciplinaire instanties, waarna een beslissing wordt genomen."



Vier Argentijnse voetballers die in Engeland spelen, zouden zich bij aankomst in Brazilië niet aan de quarantaineplicht die voor hen geldt hebben gehouden. Ze zouden ook hun reisdocumenten onjuist hebben ingevuld.



Brazilië en Argentinië staan in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep voor het WK respectievelijk op de eerste en tweede plaats. Beide landen zijn nog ongeslagen, al hebben de Argentijnen door drie draws wel 6 punten minder.