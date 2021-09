Een Fin voor een Fin: Bottas vervangt Räikkönen bij Alfa Romeo

Er wordt al lang druk gespeculeerd over wie volgend seizoen naast Lewis Hamilton het tweede zitje zou bezetten bij Mercedes: Russell of Bottas? Eind vorige maand gaf teambaas Toto Wolff toe dat zijn keuze gemaakt was, maar dat hij nog niets kon lossen, omdat er nog een oplossing voor de andere moest komen.

Die is nu gevonden: Bottas verlaat na 5 jaar Mercedes, waarmee hij de voorbije 2 seizoenen vicewereldkampioen werd achter teammaat Hamilton.



Bottas, die een contract "van meerdere jaren" tekende bij Alfa Romeo, kwam in de plaats van toen regerend wereldkampioen Nico Rosberg, daarvoor reed hij 4 jaar bij Williams. Bottas won 9 keer voor Mercedes: 2 in 2017, 4 in 2019 en 2 in 2020.



Het moet nog officieel worden, maar Russell zal ook van Williams naar Mercedes verkassen. De 23-jarige komt uit het opleidingsprogramma van Mercedes, deed het heel goed in de jeugdklassen en is een beschermeling van Wolff.