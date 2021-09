Beluister onze podcast De Tribune met Eline Berings en Hans Vandeweghe

Eline Berings zet een punt achter haar lange topsportcarrière, maar niet getreurd, want topprestaties in de Belgische atletiek blijven in aantocht. Samen met Hans Vandeweghe vertelt ze in onze podcast De Tribune over de hoge verwachtingen bij de nieuwe atletiekgeneratie en schetst ze het parcours dat de BOIC de komende jaren moet bewandelen.