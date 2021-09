Antwerp raakt Lamkel Zé dan toch nog (op huurbasis) kwijt aan Slovaakse club

Het was al een hele tijd duidelijk dat Didier Lamkel Zé niet in de plannen van Brian Priske paste. Onder de nieuwe coach zat de spits geen enkele keer in de selectie. Hij had zelf ook aangegeven dat hij graag wilde vertrekken, maar een bestemming vinden, bleek niet zo eenvoudig.

Bij het sluiten van de transfermarkt in ons land was Didier Lamkel Zé nog altijd in Antwerp, maar nu is er toch een oplossing uit de bus gekomen. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan DAC 1904 in Slovakije. Daar sluit de markt pas vandaag om middernacht.

"Ik ben ontzettend blij om hier te zijn", reageerde hij al op de site van zijn nieuwe club. "Ik kan me vinden in het project van deze club en denk dat het een goeie stap is in mijn carrière. Ik heb al beelden gezien van de fans hier en ik kan niet wachten om ze te ontmoeten."

"Ik weet nog niet wat de doelen van de coach zijn, maar ik wil met de club de top 3 halen. Ik denk dat ik daarbij kan helpen door minstens 10 keer te scoren en met assists. Dat ik een toptransfer ben? Dat maakt me niet uit. Ik voel nooit druk."