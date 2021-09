"Hele wereld heeft soap tijdens Brazilië-Argentinië gezien, dat komt hier hard aan"

"Ze schermen nu met het feit dat ze een verzoek hebben ingediend tot ontheffing van die regels bij het Ministerie van Algemene Zaken in Brazilië. Dat kan best, maar zij hebben er geen besluit in genomen. De Argentijnen verwijten de Brazilianen pesterijen. Maar het lijkt wel duidelijk dat ze inderdaad een loopje met regels genomen hebben.”

“Er wordt steeds meer bekend over het incident en het is duidelijk dat de Argentijnen vrijdag al wisten dat er onregelmatigheden waren bij 4 spelers en dat die eigenlijk in quarantaine moesten. Ze mochten nergens aan meedoen, dus niet trainen en zeker niet spelen. Zaterdag zijn er dan nog twee vergaderingen geweest met de Argentijnse en de Braziliaanse bond en met de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. Maar de Argentijnen hebben het toch op zijn beloop gelaten. Ze dachten dat het niet zo'n vaart zou lopen."

"Een grote blamage. Zo kijken ze er hier naar", vertelt De Jong vanuit Brazilië. "Het komt hier hard aan omdat het een voetbalklassieker is met historie en rivaliteit. De wereld kijkt daarnaar. Er werd ook om 4 uur ’s middags gespeeld speciaal zodat mensen in Europa ook zouden kunnen kijken. En dan werd het zo'n wanvertoning."

Het is ook bijzonder dat het net in Brazilië zo gebeurde. “Ja, daar gebeurt zoveel niet volgens de regels. De Argentijnen zullen gedacht hebben dat ze hen als grote sterren dan toch zeker niet zouden aanpakken. Daar hebben ze zich dan in vergist. Maar in Brazilië zijn er ook mensen die vinden dat als de gezondheidsautoriteiten zich nu zo opstellen dat er dan nog wel wat andere instanties en personen zijn die ze zouden moeten gaan aanpakken. Zoals de president, die lapt alle regels elke dag aan zijn laars.”



En nu? “Dat is de vraag. In de toekomst kijken is lastig in het Zuid-Amerikaanse voetbal. Het is de tuchtcommissie van de FIFA die moet beslissen of de match herspeeld wordt. Maar die procedures duren zo lang dat de kans groot is dat de match tegen dan geen belang meer heeft omdat Brazilië en Argentinië zich in die groep normaal makkelijk zullen plaatsen voor het WK."