Zilveren Ewoud Vromant als held onthaald bij thuiskomst

De Spelen van Ewoud Vromant liepen, om op zijn minst te zeggen, allesbehalve van een leiden dakje. Na een discutabele diskwalificatie op de 3.000 meter achtervolging zag de wielrenner in zijn eerste discipline een gouden medaille meteen als sneeuw voor de zon verdwijnen.



Vervolgens kreeg Vromant enkele dagen later af te rekenen met mechanische pech in de wegtijdrit. Opnieuw een tegenvaller, maar de Belg liet zich niet uit zijn lood slaan en stoomde uiteindelijk toch nog naar de 2e tijd en een zilveren medaille.



Ondanks de nodige tegenslagen keerde Vromant gisteren dus weldegelijk met eremetaal terug naar zijn woonplaats in Woubrechtegem, een deelgemeente van Herzele.



Met onder meer spandoeken, een fanfare en een eigen podium werd de atleet als een echte volksheld opnieuw verwelkomd.