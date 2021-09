Van Aert: "Ik wil het WK winnen, dat ik dat kan zeggen geeft me rust"

"Een verademing om mijn zoontje eens langer dan 3 dagen te zien"

Maar er werd op stage in Livigno ook geëxperimenteerd. "Tijdens het eerste deel van mijn stage heb ik op iets grotere hoogte geslapen dan ik gewoon ben. We hopen zo om me toch nog een extra prikkel te geven om een procentje beter te zijn."

"Eenmaal begonnen met trainen, ben ik vrij snel op hoogtestage vertrokken. Deze keer wel met mijn familie aan mijn zijde. Ik kon dan zowel hard trainen als bij mijn vrouw en mijn zoontje zijn. Ik had dit mentaal - in deze fase van het seizoen - wel nodig. Voor mij was het een verademing om er te zijn voor mijn vrouw en om mijn zoontje eens wat langer dan 3 dagen bij mij te hebben."

"De goesting om te koersen is er opnieuw en voorlopig zit alles mee, zelfs het weer", lacht Wout van Aert in Groot-Brittannië, waar we hem opzochten voor de start. "Het is geen typisch Engels weer. We hebben de zon meegebracht."

"Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik WK wil winnen"

Van Aert begint er weer aan in de Tour of Britain, maar de doelen liggen uiteraard net wat later. "Als je me aan de vooravond van het seizoen had gevraagd wat de belangrijkste periode van het jaar zou worden, dan had ik deze periode gekozen."

"Het WK in Leuven was sowieso een speerpunt van mijn seizoen daar komt Parijs-Roubaix - een van mijn favoriete koersen - nu ook nog eens bij. De droom is om met de regenboogtrui 2 keer over de kasseien te daveren."

"Ik heb me goed voorbereid en normaal gezien brengt dat me heel ver, maar het gaat niet altijd vanzelf. Het is al even geleden dat ik een koers gereden heb. Dus de komende dagen zal ik wel wat wijzer worden."

"Ik heb ook gezien dat ik niet de enige ben die aan een goede voorbereiding bezig is. De enige favoriet zal ik dus zeker niet zijn."

"Druk? Die voel ik wel, maar ik wil niet onder stoelen of banken steken dat ik wil winnen. De vrijheid om dat te zeggen geeft me zelfs wat meer rust in mijn hoofd. Ik ga er gewoon alles aan doen om te presteren."