Racing klopt titelverdediger Dragons in Red Lions-clash

In de match Racing - Dragons stonden heel wat olympische kampioenen tussen de lijnen. Charlier opende na 2 minuten de score voor Racing tegen zijn ex-club.

Daarna scoorden internationals Denayer en Van Aubel voor Dragons, met een doelpunt van De Chaffoy tussendoor.

Na de 2-2 nam Racing het heft in handen. De mannen uit Ukkel scoorde nog twee keer op een strafcorner: Cosyns in de 56e minuut en Red Lion Wegnez in de 64e.