Mea culpa van Lopez: "Sorry, het is jammer dat mijn Vuelta zo eindigt"

Miguel Angel Lopez leek in de Vuelta goed op weg naar een podiumplek, tot gisteren. De Colombiaan, twee dagen geleden nog winnaar van de koninginnenrit, gooide ontmoedigd de handdoek in de ring.

"Zoals jullie konden zien, kwamen we gisteren in een lastige situatie terecht", vertelt hij nu over het incident in een bericht van de ploeg. "Toen de klassementsrenners in de aanval trokken, kreeg onze ploeg het moeilijk. Bahrain speelde zijn troeven goed uit."

"Het is moeilijk om zo'n gat nog te dichten na drie weken koers, zelfs al lijkt het maar klein. Alle renners zijn moe en logischerwijs kregen we geen steun van de andere ploegen. Het duurde lang voor we konden reageren. Dat had met veel factoren te maken. Het is spijtig dat mijn Vuelta zo eindigt."

Gisteren stak Lopez zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. "Ik wil me verontschuldigen bij mijn ploegmaats", klinkt het nu. "We waren als ploeg nog maar met 5 en nog maar met 3 helpers. Zij hebben zich 100 procent gegeven, met hart en ziel. Het was een rotte situatie."

"Ik besloot om te stoppen met vechten. Het leek uitzichtloos. Ik wil me nog eens verontschuldigen bij de fans, de sponsors en de organisatie van de Vuelta voor hoe alles gelopen is."