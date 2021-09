Liefde tussen Van der Poel en ploeg blijft groot: hij verlengt tot 2025

Op zijn 16e trok Mathieu van der Poel naar de ploeg van broers Roodhooft. Daar groeide hij uit tot een wereldtopper in het veld, op de weg en op de mountainbike. De combinatie wil hij de komende jaren blijven maken. En dat zal hij blijven doen bij Alpecin-Fenix.

De Nederlander blijft er tot eind 2025. Hij is erg opgetogen over zijn contractverlenging. "Deze ploeg voelt voor mij als een tweede familie. Het is redelijk uniek dat ik al zo lang bij dezelfde ploeg rijd. Wie weet blijf ik hier wel mijn hele carrière? Ik amuseer me hier en de ploeg heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld."

"Ik kijk niet graag te ver vooruit maar wereldkampioen worden in de drie verschillende disciplines zou een droom zijn die uitkomt. Waarschijnlijk blijf ik dus tot Parijs 2024 alles combineren."

Christoph Roodhooft: “We willen een stabiele ploeg zijn en tegelijk blijven groeien. Mathieu is een van de sterkhouders van onze ploeg. Daarom is deze verlenging zo belangrijk. Voor sponsors en ploegmaats is dit een sterk signaal."