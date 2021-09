Kopecky klopt Longo Borghini en wint slotrit van Vuelta-Challenge

De vierde en laatste rit van de vrouwenvuelta was iets meer dan 100 kilometer lang en kwam - net als de slotrit bij de mannen straks - aan in Santiago de Compostella. In de klassieke vroege vlucht glipte er veel volk mee en ook enkele toppers, zoals bijvoorbeeld Anna van der Breggen.

Maar in het peloton moest Lotte Kopecky zich niet al te druk maken. Haar ploegmaats bij Liv hielden de kloof op een aanvaardbaar niveau. Ze werkten samen met de vrouwen van Valcar-Travel & Service. Vooraan voelde ze de druk van de snelle Belgische kampioene ook en dus haalden ze daar alles uit de kast.

De Amerikaanse Leah Thomas hield het langst stand maar in de laatste rechte lijn was ze een vogel voor de kat. Lotte Kopecky lanceerde een lange sprint hield de Italiaanse kampioene achter zich. De Belgische kampioene lijkt na haar crash op de baan van Tokio helemaal klaar voor de strijd om de regenboog in eigen land.

De eindzege die was dan weer voor Nederland. Annemiek van Vleuten gaf die niet meer uit handen. Het is de eerste keer dat ze deze koers op haar naam schrijft.