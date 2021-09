Geen koersritme nodig: Wout van Aert slaat meteen toe in Tour of Britain

Van Aert won voor Nils Eekhoff en Gonzalo Serrano. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma is meteen ook de eerste leider. De Tour of Britain eindigt volgende week zondag.

Maar op de hellende slotkilometer in Bodmin gooide de wereldkampioen zijn troeven iets te vroeg op tafel en Ballerini blies zichzelf op. Van Aert counterde gevat en legde iedereen erop in de laatste 100 meter.

In een dolle slotfase, die ontsierd werd door een valpartij, brak het peloton uiteen door het hoge tempo van Deceuninck-Quick Step. Tim Declercq, Mark Cavendish en Yves Lampaert wilden de rode loper uitrollen voor Julian Alaphilippe of Davide Ballerini.

In de Tour of Britain wil Wout van Aert de laatste hand leggen aan zijn voorbereiding op het WK in eigen land. In de heuvelachtige eerste rit bewees hij meteen dat zijn hoogtestage zijn vruchten heeft afgeworpen.

"We moeten beseffen dat dit niet het allerhoogste niveau is"

"Ik werd goed gebracht, vooral door Pascal Eenkhoorn. En toen Alaphilippe ging, dan wist ik dat ik hem niet te veel ruimte mocht geven en Hayter van Ineos kreeg het gat niet meteen dicht", doet Van Aert het verhaal van de slotkilometer.

"Ik wist dat ik niet te vroeg mocht aangaan, omdat het bergop was tot aan de finish. Het was meteen een zware finish en ik wou me tonen. Ik ben heel blij met deze overwinning. Het enige dat we moeten beseffen is dat het de Tour of Britain is en niet het allerhoogste niveau."

Van Aert vertrok na de Olympische Spelen op hoogtestage en scoort meteen. "Ik heb er ervaring mee om terug te komen van een hoogtestage en vaak ben ik meteen in orde."

"Dat is goed voor het vertrouwen, ik bedoel dan vooral dan voor mezelf. Ik hoef niemand te bewijzen dat ik goed ben, ik heb goed toegewerkt naar deze periode."

Van Aert vertrekt morgen in de leiderstrui. "Als ik kan, dan wil ik die wel houden. Morgen is het weer een zware rit, maar de sprint zou makkelijker zijn. Ik zal aandachtig moeten zijn onderweg. Het klassement zal bepaald worden in de ploegentijdrit en rit 4, dat is echt een lastige finish. In die 2 etappes wil ik volle bak gaan. We zullen dus zien na rit 4 hoe ik ervoor sta."