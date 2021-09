De lagere afdelingen! Winst voor Lokeren-Temse en RC Mechelen, Lyra-Lierse gelijk

In eerste nationale beginnen ze er pas volgende week aan, maar in de categorieën eronder was het dit weekend weer bittere ernst.

De competities werden vorig jaar in oktober stilgelegd - en naderhand geannuleerd - door de corona-ellende. Het was dus met grote verwachtingen dat de clubs hun fans opnieuw konden verwelkomen.

In tweede afdeling A is Lokeren-Temse begonnen met een moeizame overwinning. Pas in de slotminuut, de 95e in de match, kopte Van Moerzeke de driepunter op het bord.

Er was een 500-tal fans van de ambitieuze club van trainer Chris Janssens meegereisd naar Dikkelvenne. En of ze uit hun dak gingen.