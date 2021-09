100 interlands, 67 goals: Lukaku doet (veel) beter dan Messi en Ronaldo

Romelu Lukaku is vanavond toegetreden tot "de club van 100". Als 6e speler in de geschiedenis van de Rode Duivels rondt de spits de kaap van de 100 wedstrijden voor België.



Doen nog beter: Jan Vertonghen met 132 interlands, Axel Witsel (116), Toby Alderweireld (115), Eden Hazard (113) en Dries Mertens (102).

"100 caps is heel speciaal. Ik hoop nog veel interlands te spelen en een trofee te winnen met deze ploeg", zei Lukaku op een persbabbel voor de interland tegen Tsjechië.

Zeker, een trofee winnen. Lukaku is een ploegspeler bij uitstek. Maar een spits leeft ook van zijn statistieken. Die van Lukaku zijn verbluffend.

In 100 interlands scoorde Lukaku 67 goals. Wonderlijk! Hij staat op zijn 28e op eenzame hoogte. Want er zijn er weinigen die beter doen.

Niemand eigenlijk, of het zou Ali Daei moeten zijn. De Iraniër die 109 keer scoorde in 149 matchen. Op zijn 32e maakte hij zijn 76e doelpunt in zijn 100e interland.

Maar Daei is niet echt een referentie. Hij vergaarde zijn succes in een regio waar het voetbal op een minder hoog niveau staat dan in grote delen van Europa.