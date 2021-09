WK om de 2 jaar? UEFA-voorzitter "zwaar verontrust" over plannen FIFA

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou al een tijdje broeden op het plan om van het lucratieve WK een tweejaarlijks evenement te maken. Op die manier zou er elk jaar een WK plaatsvinden, afwisselend bij de mannen en de vrouwen.

Ex-Arsenal-coach Arsène Wenger lekte de plannen in de Franse sportkrant L'Équipe. De Fransman, die tegenwoordig aan de slag is als directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA, ziet wel brood in een tweejaarlijks WK. In ruil ziet hij de Nations League, een geesteskind van de UEFA, liefst verdwijnen.

Voor UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. De Sloveen is "zwaar verontrust", blijkt uit zijn correspondentie met Ronan Evain, CEO bij het overkoepelende supportersorgaan Football Supporters Europe.

"UEFA en zijn aangesloten federaties maken zich ernstige zorgen wat betreft die plannen", schrijft Ceferin. "Dergelijke hervormingen zouden verregaande gevolgen hebben op het internationale voetbal.

"Het is dan ook verwonderlijk dat FIFA reeds een PR-campagne gelanceerd heeft om zijn wenslijst aan het publiek kenbaar te maken, terwijl confederaties, aangesloten voetbalbonden, liga's, clubs, spelers en coaches helemaal niet op de hoogte zijn."



Of de FIFA zijn plannen kan doordrijven, moet nog blijken. Voorlopig liggen de edities in 2022 (Qatar) en 2026 (VS, Mexico en Canada) al vast. Voor 2030 wordt nog een gastland gezocht.