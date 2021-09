Romelu Lukaku niet bezig met records: "Ik wil vooral trofeeën winnen"

In defensief opzicht rammelde het echter soms. Maar Lukaku voelt daardoor geen extra druk om meer te scoren. "Verdedigen doen we als ploeg. We moeten op verdedigend vlak blijven vooruitgang boeken, dat klopt. Dat moet beter, zeker wanneer we tegen sterkere ploegen spelen. Dan mogen we niet zulke fouten maken."

Donderdag had de spits van Chelsea met twee doelpunten, nummer 65 en 66 in 99 interlands, alweer een belangrijk aandeel in de 2-5 zege van de Rode Duivels in Estland.

"In onze groep hebben verschillende spelers al de kaap van 100 caps gerond, zoals Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Eden Hazard en Dries Mertens. Ik prijs me gelukkig dat ik tot dat kransje toetreed. Maar morgen verwacht ik geen cadeaus. Ik wil gewoon winnen."

100 interlands. Romelu Lukaku komt tegen Tsjechië in een mooi kransje topspelers terecht. "100 caps is toch heel speciaal. Ik hoop nog veel interlands te spelen en een trofee te winnen met deze ploeg."

Tsjechië is een heel sterke ploeg, ik was erg onder de indruk toen we bij hen speelden.

In Tsjechië kwamen de Rode Duivels in maart niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Op het uur hielp Lukaku de Duivels met een knappe treffer alsnog aan een punt. "Tsjechië is een heel sterke ploeg, ik was erg onder de indruk toen we bij hen speelden. In Praag mochten we ons gelukkig prijzen dat we een punt pakten."

"Het wordt morgen opnieuw een lastige match. Ze zetten toch wel heel agressief druk over het hele veld. We moeten ervoor zorgen dat onze balcirculatie snel is, en dat we de bal meteen naar voren spelen."