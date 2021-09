Ribblessure dwingt Herregodts tot rust voor EK: "Pijn bijna niet te harden"

Na amper 10 kilometer in de 6e etappe in de Benelux Tour kneep Rune Herregodts de remmen dicht. Hij voelde toen al dat hij te veel last had van zijn ribben om door te rijden.

"In de etappe naar Ardooie was ik na de start in Aalter betrokken bij de massale valpartij", vertelt hij. "Ik kreeg een klap op de ribben. Na de herstart kon ik de wedstrijd uitrijden, maar ik voelde toch dat het niet juist zat."

"Een dag later, in de etappe tussen Riemst en Bilzen, verergerde de zaak alleen maar en had ik last bij het ademhalen. Dat was ook te merken aan mijn uitslag. Vanochtend was de pijn bijna niet te harden."

"Ik wou alsnog vertrekken, maar het duurde niet lang voordat ik het nutteloze ervan inzag om nog verder door te willen doen", gaf Rune Herregodts mee.

Herregodts zal donderdag het EK tijdrijden afwerken en neemt nu rust. "Zo'n blessure kan alleen maar helen door te rusten. Dat ga ik nu ook doen. Ikzelf zie geen problemen."

"Ik heb eerder ook al eens te maken gehad met zo'n blessure en na verloop van tijd was alles in orde. Het is ook maar een korte tijdrit op dat Europees kampioenschap dus het komt allemaal wel in orde", besloot Herregodts.