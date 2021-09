Onvermoeibaar is hij, Alejandro Valverde (41) doet er nog een seizoen bij

Alejandro Valverde komt net als Boonen en Wiggins uit het bouwjaar 1980. Op zijn 41e heeft hij er nog te veel plezier in om met het profbestaan te kappen. Daarom zal de voormalige wereldkampioen ook volgend jaar nog in het peloton te bewonderen zijn.

"Ik voel me nog gemotiveerd genoeg om de ploeg te helpen en op jacht te gaan naar overwinningen", legt de 41-jarige renner uit in een interview met Eurosport.

Valverde herstelt momenteel van een sleutelbeenbreuk, opgelopen bij een val in de Ronde van Spanje. Hij hoopt op een rentree in de Ronde van Sicilië (28 september), om vervolgens het seizoen af te sluiten in de Ronde van Lombardije (9 oktober).

De Spanjaard heeft in zijn carrière een indrukwekkende palmares bij mekaar gefietst met overwinningen in grote rondes, kleinere rondes, in Luik (4x), in de Waalse Pijl (5x) en op het WK in 2018.