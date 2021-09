Mark Cavendish: "Onderhandelingen met Patrick Lefevere zijn aan de gang"

De carrière van Mark Cavendish zat eind vorig jaar op een dood spoor. Maar de Britse sprinter kreeg onderdak bij Deceuninck-Quick Step en dat haalde het beste in Cavendish weer naar boven. Zo won hij dit seizoen onder meer vier ritten in de Tour en de groene trui, een sprookje.

"In het begin van het jaar dacht ik dat ik bezig was aan mijn laatste seizoen", vertelde Cavendish op een persmoment aan de vooravond van de Tour of Britain. Ik wist dat ik nog goed was, maar je moet het ook nog tonen in koers. Uiteindelijk werd het wel een sprookje."

"Of ik nu nog verder wil koersen? Na zo'n verhaal zou het gemakkelijk zijn om te stoppen, want er bestaat een risico dat ik volgend jaar niet meer win. Maar ik geloof er gewoon in dat ik dit niveau kan houden, meer zelfs ik geloof dat ik nog beter kan worden."