Italiaanse volleybalvrouwen verpesten Servisch feestje op het EK

Servië was als titelverdediger en gastland de favoriet in de finale en die rol maakte het ook waar in de openingsset. Dankzij sterspeelster Boskovic trok Servië de eerste set naar zich toe: 26-24.

Maar daarna nam de Italiaanse Egonu de fakkel over. De krachtpatser van Italië timmerde de ene aanval na de andere tegen de grond en Italië dicteerde de wet.

Na verlies in set 2 en 3 kon Servië, ondanks de vocale steun van het publiek, geen vuist meer maken. Na de pijnlijke 25-11 in de vierde set vloeiden er Servische tranen.

Italië maakt eindelijk komaf met een Servisch trauma. Servië had Italië namelijk verslagen in de WK-finale van 2018, in de halve finale op het EK 2019 en in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio.