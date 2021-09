Welles-nietesspelletje in het kamp van Movistar. Miguel Angel Lopez is in de voorlaatste rit van de Vuelta zijn 3e plek in de eindstand kwijtgespeeld. De Colombiaan was zo woedend dat hij de remmen dichtkneep en 10 minuten in de volgwagen ging zitten. Hij probeerde nog om zijn weg te vervolgen, maar gaf er toch definitief de brui aan.