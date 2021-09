Gesaboteerde Genyn: "We zullen nooit weten wie de dader is zonder camerabeelden"

We keren even terug naar gisteren. 45 minuten voor de start van zijn opwarming voelt Peter Genyn de grond onder zijn voeten wegzakken. De rolstoelsprinter treft zijn driewieler compleet vernield aan. 3 platgestoken banden en een gebroken kader is het verdict. In een recordtempo spelen de Belgische mechaniekers het onmogelijke klaar. Met een stoel bijeengehouden door ducttape sprint Genyn naar het goud. De emotionele ontlading achteraf spreekt boekdelen. Hoe kijkt de 44-jarige atleet na een nachtje slapen nu eigenlijk terug op zijn tumultueuze race? "Na alles wat er gebeurd is, ben ik enorm tevreden dat ik die gouden medaille heb kunnen winnen. Het is echt de max", vertelt Genyn.

"De sabotage blijft natuurlijk enorm triestig. Ik kan echt niet bedenken wie het gedaan heeft en waarom. Het is denk ik ongezien in de sport, zowel olympisch als paralympisch. Het is laag, heel laag."



Vandaag besloot het Belgisch Paralympisch Comité een klacht in te dienen omwille van de sabotage. Toch gelooft Genyn niet dat de waarheid daardoor aan het licht zal komen."We zullen nooit weten wie de dader is, want er zijn geen camerabeelden. De klacht is volgens mij gewoon symbolisch."



Na de wedstrijd liet de paralympiër uitschijnen een vermoeden te hebben wie de saboteur zou zijn. Een dag later klinkt hij toch iets voorzichtiger. "Ik ga geen mensen beschuldigen als ik niet 100 procent zeker ben."





"Iedereen die hier op de piste mag trainen, kan aan ons materiaal. De wielers staan daar in hokjes, maar die zijn niet afgesloten. Met gewone accreditatie geraak je binnen. Iedereen kon er dus bijgeraken", sloot Genyn af.