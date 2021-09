Fanny Lecluyse en Victor Campenaerts zetten punt achter relatie

Sinds eind 2018 vormden Fanny Lecluyse en Victor Campenaerts een van bekendste sportkoppels in Vlaanderen. Ze deelden elkaars successen en teleurstellingen in de sport.



Toch zou het koppel eind juli, een dag nadat Lecluyse de olympische finale haalde op de 200 meter schoolslag, uit elkaar zijn gegaan.

"Over het waarom van de breuk wil ik niet uitweiden", vertelt Lecluyse in de Krant van West-Vlaanderen. "Ik kan alleen zeggen dat het onverwacht kwam en dat ik er tijdens de Spelen absoluut niet mee in mijn hoofd zat. Maar uiteraard heeft dit wel invloed op mijn plannen voor de komende maanden en jaren."



"Als het niets was geworden op de Spelen, was ik gestopt. We zouden in december misschien zelfs aan kinderen beginnen", aldus Lecluyse.



"In december is er nog het WK korte baan in Abu Dhabi. Daar zwem ik voor het eerst de 100 meter wisselslag. Dat nieuwe heb ik nu nodig, om mijn gedachten te kunnen verzetten", besluit Lecluyse.