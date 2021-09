Dan Martin hangt fiets na Ronde van Lombardije aan de haak

Daniel Martin begon zijn professionele carrière bij Team Garmin. Daar won de Ier onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Ook in de Vuelta en de Tour griste hij een ritje mee.



Na ook nog passages bij Quick-Step en UAE sluit hij nu zijn carrière af bij Israel Start-Up Nation, waar hij dit jaar nog een rit won in de Ronde van Italië. Meteen de vervollediging van de magische klaver: ritwinst in alle grote rondes.



"Ik heb hier lang over nagedacht, maar ik denk dat het tijd is om te stoppen", vertelt Martin. "Er zijn nog andere dingen in het leven dan wielrennen en ik heb al een tijdje geleden gemerkt dat ik het plezier in de sport een beetje verloren had."



Op 9 oktober neemt Martin definitief afscheid van het profbestaan. Dan komt de Ier een laatste keer in actie in de Ronde van Lombardije.