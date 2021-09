AG2R viert ook in Tour du Jura: Benoît Cosnefroy verzilvert topvorm

Benoît Cosnefroy rijdt momenteel in bloedvorm rond in het peloton. De Fransman heeft - na de Bretagne Classic vorige week - vandaag de Tour du Jura Cycliste op zak gestoken. Dubbel feest voor AG2R-Citroën vandaag: zijn ploegmakker en landgenoot Clément Champoussin won zonet ook de voorlaatste rit in de Vuelta.