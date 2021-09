Van Vleuten wint klimtijdrit in Spanje, leidster Reusser houdt stand

In de klimtijdrit naar skioord Manzaneda bevestigde olympische kampioene tijdrijden Annemiek van Vleuten haar favorietenrol door als eerste onder de kaap van de 20 minuten te duiken.



Na Van Vleuten beet de concurrentie een voor een zijn tanden stuk op de chrono van de Nederlandse. Uiteindelijk was het Marlen Reusser, die als leidster als laatste gestart was, die nog het dichtst in de buurt kwam.



De Zwitserse strandde op 20 seconden van de tijd van Vleuten, maar dat was wel ruim voldoende om haar leiderstrui veilig te stellen.



"Ik kan niet anders dan tevreden zijn over mijn tijdrit", zegt Van Vleuten. "Na de openingsetappe, waarin ik heel wat tijd verloor, zal het niet gemakkelijk zijn om nog een gooi te kunnen doen naar de eindzege. Marlen Reusser moet je immers niet te veel voorsprong geven.



"Ik kijk alvast uit naar wat nog moeten komen in deze rittenkoers. In mijn hart ben ik een aanvaller en ik heb morgen dus niets te verliezen enkel te winnen. Ik hoop dat mijn rijstijl gevolg zal krijgen in het peloton en dat we de eindzege dus zomaar niet cadeau geven aan Reusser."