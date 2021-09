Scheidsrechter Tom De Bruyne over blindenvoetbal: "Nog veel groeimogelijkheden in België"

Naast atleten levert België tijdens deze Paralympische Spelen zowaar ook een scheidsrechter af. Tom De Bruyne (28) is al 4 jaar actief in het blindenvoetbal en maakt in Tokio zijn paralympisch debuut. "In het blindenvoetbal ben je veel meer betrokken dan in het traditionele voetbal."

Al 10 jaar lang is Tom De Bruyne te bewonderen op onze amateurvelden. 4 jaar geleden maakte de scheidsrechter ook kennis met het blindenvoetbal. Hoe is de jonge scheidsrechter daar eigenlijk mee in aanraking gekomen? "In 2016 floot landgenoot Michaël Piecq wedstrijden op de Paralympische Spelen in Rio. Nadien nodigde ik hem uit om een lezing te komen geven. Hij legde alles uit en stelde voor dat ik zelf eens een wedstrijd zou fluiten. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen", vertelt de scheidsrechter. De Bruyne is niet aan zijn proefstuk toe op een groot toernooi. In 2019 kwam de Belg ook al in actie tijdens het EK blindenvoetbal in Rome. "Dat was al een heel groot toernooi, met fantastische wedstrijden."



"Maar hier voel je wel dat alles nog een stukje groter en spectaculairder is. Het niveau ligt ook een pakje hoger."

In het blindenvoetbal help je de spelers ook meer als scheidsrechter. Tom De Bruyne

Ziet De Bruyne een verschil tussen de rol van een scheidsrechter in het tradtionele voetbal en het blindenvoetbal? "In eerste plaats ben je natuurlijk nog altijd scheidsrechter", klinkt het. "Dat betekent dat je de wedstrijd in goede banen moet leiden. Anderzijds probeer je in het blindenvoetbal de spelers ook nog iets meer te helpen op het veld. Je bent meer betrokken als scheidsrechters", legt De Bruyne uit.



"Spelers hebben het soms wat moeilijker om bij een wissel op of van het veld te komen. En bij een vrije trap plaatsen wij de bal op de juiste plek. We leggen aan de spelers ook altijd exact uit wat er gebeurt."

"Er zijn nog heel wat groeimogelijkheden in ons land"

Ook de spelregels zijn in het blindenvoetbal natuurlijk een beetje verschillend. "Er zijn 4 veldspelers en 1 ziende keeper. Het veld is 40m lang en de bal rinkelt bij het rollen. Verder zijn er ook ballustrades waardoor de spelers zich beter kunnen oriënteren."



Sommige landen staan al vrij ver in het blindenvoetbal. Is dat ook het geval voor ons land? "Bij de mannen zijn er maar 3 clubs: Charleroi, Standard en Anderlecht. Die doen heel hard hun best, maar er zijn zeker nog veel groeimogelijkheden", is De Bruyne duidelijk.



Alle hulp is welkom. Het zou ervoor kunnen zorgen dat blindenvoetbal ook in ons land aan populariteit kan winnen. Tom De Bruyne

"Bij de vrouwen is het blindenvoetbal zich volop aan het ontwikkelen. Binnen 1 of 2 jaar vindt ook het WK voor het eerst plaats. Dat wordt sowieso een mijlpaal."



"Momenteel is er maar 1 Belgische speelster actief en zij speelt mee bij Anderlecht. Ze is ook lid van de nationale ploeg, maar dat staat allemaal nog in de kinderschoenen."



"Alle hulp is dan ook zeker welkom. Het zou ervoor kunnen zorgen dat blindenvoetbal in een voetballand als België ook aan populariteit kan winnen", sluit de scheidsrechter af.