Platgestoken banden en gebroken kader: concurrent saboteerde fiets Genyn voor gouden race

Het vuur in zijn ogen sprak boekdelen. Minuten nadat Peter Genyn zijn paralympische titel verlengd had, kwamen in de catacomben heel wat emoties naar boven.

Pas achteraf bleek waarom. 45 minuten voor de start van zijn gloriemoment bleek namelijk dat de fiets van Genyn gesaboteerd was. Achteraf deed hij het verhaal uit de doeken in een interview met Ruben Van Gucht. "Je wilt niet weten wat er de voorbije twee uur gebeurd is", begon Genyn zijn relaas in tranen.