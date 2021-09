Piotr Van Montagu, boogschutter zonder armen: "Niks is onmogelijk"

De 32-jarige Piotr Van Montagu heeft zich in geen tijd opgewerkt naar de top in het boogschieten. "Ik ben pas in 2018 begonnen met competitie in België. Mijn eerste internationale competitie deed ik in 2019. De Olympische Spelen waren eigenlijk pas mijn 3e internationale toernooi. Het was indrukwekkend", vertelt hij aan Sporza.



Amper 3 jaar had Van Montagu dus nodig om de Spelen te halen. "Ik heb snel een goed niveau gehaald", klinkt het. "Nu wil ik aan de details werken met het oog op Parijs. Niks is onmogelijk wanneer je hard werkt."



Van Montagu speelde in het verleden rolstoelvoetbal. "Eerst in de streek van Charleroi, daarna in het noorden van Frankrijk. Ik heb toch zo'n 13 jaar op hoog niveau gespeeld. Ik was zelfs al eens in Tokio, voor het eerste WK rolstoelvoetbal. Maar na 13 jaar had ik het een beetje gezien."